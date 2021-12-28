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Dünya

Türkiye bölgede çok önemli bir oyuncu deyip ekledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan arasında mevcut olan stratejik ilişkilerinden mutluluk duyduklarını belirtip Haziran ayında yaptığı Ankara ziyaretine ilişkin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel, sıcak karşılaması için minnettarım. Türkiye elbette bölgede çok önemli bir oyuncudur ve stratejik ortaklıktan mutluluk duyuyoruz. Bu ilişkileri sürdürmemiz, güçlendirmemiz, derinleştirmemiz gerekiyor.' dedi.

AA28 Aralık 2021 Salı 01:59 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 01:59
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan arasında mevcut olan stratejik ilişkilerinden mutluluk duyduklarını belirterek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Garibaşvili, Gürcü televizyon kanalı İmedi TV'nin canlı yayınında yaptığı konuşmasında, ülkesinin 2021'deki uyguladığı iç ve dış politikalarını, yıl boyunca yapılan ekonomik reformları ve diğer konuları değerlendirdi.

Gürcistan'ın Türkiye ile ilişkilerine değinen Garibaşvili, "Türkiye ile çok yakın, dostane, kardeşçe ilişkilerimiz var." şeklinde konuştu.

Haziranda Ankara'da resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Garibaşvili, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en üst düzeyde kabul edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel, sıcak karşılaması için minnettarım. Telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere çok sayıda toplantı yaptık ve dürüst, çok açık ve samimi bir ilişkimiz var."

Türkiye'nin bölgenin çok önemli bir ülkesi olduğunu ve Gürcistan olarak ikili ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Garibaşvili, "Türkiye elbette bölgede çok önemli bir oyuncudur ve stratejik ortaklıktan mutluluk duyuyoruz. Bu ilişkileri sürdürmemiz, güçlendirmemiz, derinleştirmemiz gerekiyor. Ben her şeyi bu yönde yapıyorum ve Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan da aynı yaklaşımın olması beni sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir iş birliği olmadan bölgede ticaretin, ekonominin, enerji projelerinin gelişmesinin mümkün olmadığını ve bu ilişkilerin daha da ileriye taşınması için çok iddialı planlarının bulunduğunu kaydeden Garibaşvili, "Bence bugün bu ilişkiyi daha da güçlendirmek için çok iyi bir şans." dedi.

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