Türkiye- Bulgaristan ikili ticaret hacminde hedef 10 milyar avro

Poulev, Bulgaristan Sağlık Bakanı Asen Medzhidiev, Bulgaristan Turizm Bakanı Ilin Dimitrov, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov, ve DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir'in katılımıyla Çırağan Sarayı'nda çalışma yemeğine katıldı.

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Alexander Poulev, büyük bir delegasyon ile Türkiye'de bulunduklarını belirterek, bunun Türkiye gibi dostane bir komşu ülkeyle daha fazla iş yapma konusundaki siyasi iradelerinin ve kararlılıklarının çok güçlü bir işareti olduğunu ifade etti.

Poulev, iki ülke arasında ortak tarihin, birçok kültürel benzerliğin ve daha fazla iş yapmak için çok güçlü ekonomik temellerin olduğuna işaret ederek, heyetlerinde Türkiye'den daha fazla yatırım çekmek isteyen iş insanlarının olduğunu ve ikili ticari ilişkileri geliştirmeye devam etmenin herkes için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında ikili ticaretin büyüdüğünü aktaran Poulev, "İkili ticaret hacmimiz tarihi rekor seviyelerde. Ancak yine de daha fazlasını yapabiliriz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda 10 milyar avroya ulaşmak ve bunu sizin yakın desteğinizle birlikte yapabiliriz." dedi.

Dimitrov da Türkiye ile Bulgaristan'ın dayanıklı ve uzun geçmişe sahip ikili ticari ilişki içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Tcholakov ise ticari diplomasinin potansiyeline inandığını belirterek, bunun yeni modern diplomatik misyonların en önemli önceliklerinden biri olduğuna işaret etti.

Mustafa Zeki Sarıbekir de ilk defa çok önemli üç bakanlığı aynı anda B2B etkinliği için İstanbul'da bir arada gördüklerini belirterek, etkinliğe katılan tüm Bulgar delegasyonuna teşekkür etti.

Sarıbekir, İstanbul'da çok eski bir sarayda unutulmaz ve tarihi bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerinin altını çizerek, "Bulgaristan Yatırım Ajansı (IBA) tarafından düzenlenen Bulgaristan Uluslararası İş ve Yatırım Forumu başarılı bir toplantı oldu. Katılımcılarla konuşuyordum. Katılımcılar oturumlarda bulunmaktan çok memnun ve mutluydular, özellikle de bakanlıklarımızın, büyükelçimizin konuşmalarından etkilendiler." diye konuştu.