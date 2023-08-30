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Dünya

Türkiye büyük rol oynuyor! Bakan Fidan koridor için irtibata geçecek

Yeniden işlerlik kazanması için Türkiye'nin büyük bir role sahip olduğu Tahıl Koridoru Anlaşması için girişimler sürüyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna tarafı ile temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tahıl koridoru için Rusya ile de görüşme sağlayacak. Daha sonra Birleşmiş Milletler(BM) yetkililikleriyle de görüşme yapacak olan Bakan Fidan rapor hazırlayacak. Fidan'ın hazırlayacağı raporun Soçi'de yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi için önem arz edeceği tahmin ediliyor.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Türkiye büyük rol oynuyor! Bakan Fidan koridor için irtibata geçecek
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Türkiye, dünyadaki birçok ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin tedariki için büyük önem arz eden Tahıl Koridoru Anlaşmasının yeniden işlerlik kazanması için istikrarlı girişimlerini sürdürüyor.

TÜRKİYE BÜYÜK ROLE SAHİP

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretinin ana gündemi tahıl koridoru olacak. 17 Temmuz'da süresi dolan Tahıl Koridoru'nun yeniden aktif hale gelmesi için çalışmalar sürerken üst düzey kaynaklar, Rusya'nın koridora geri dönüşü için asıl belirleyici kurumun BM olduğunu ifade etti. Koridorun faal olarak çalıştığı zamanda Rusya'dan, tahıl ve gübresinin uluslararası piyasaya sunulamadığı için birçok kez koridordan ayrılık açıklamaları gelmişti. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'da diplomasi yürüten Fidan, aynı diplomasiyi bu kez Moskova'da yürütecek. Koridor ile ilgili nihai kararın ise Soçi'de yapılacak olan Erdoğan-Putin görüşmesinde açıklanması bekleniyor.

RUSYA KAPILARI KAPATMADI

Tahıl Koridoruna geri dönüş konusunda şartların sağlanmasına bağlı olarak geri dönebileceğinin sinyallerini veren Rusya cephesinde devlet başkanı Vladimir Putin konuyu destekler nitelikte açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde BRICS Zirvesi'nde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

FİDAN İLETİŞİME GEÇECEK

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte yeni bir döneme giren Türkiye, bölge ya da sorun yaşayan ülkelerde tüm aktörlerle bir araya gelerek ana noktadan sorunları dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Ukrayna'da ve önümüzdeki günlerde Rusya'da temaslarda bulunacak olan Fidan'ın dosyasındaki en önemli başlığın Tahıl Koridoru'nun olması bekleniyor. Buradaki temasları sonrası BM yetkilileri ile de temasa geçmesi beklenen Bakan Fidan'ın vereceği rapor, Soçi'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Rusya lideri Putin görüşmesinde kritik önem arz ediyor.

  • dışişleri bakanı
  • tarım koridoru
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