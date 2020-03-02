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Dünya

''Türkiye sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor''

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi. BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally ise 'Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor.' dedi.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:48

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.

Raporda, terör örgütü YPG/PKK kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYOR"

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, yaptığı açıklamada, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor." dedi.

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