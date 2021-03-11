AA 11 Mart 2021 Perşembe 07:16 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 07:50

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını duyurdu.

Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

İRAN'DAN IKBY'NİN BÖLGE ÜLKELERİNİN TOPRAKLARINI İÇEREN HARİTANIN RESMEDİLDİĞİ PUL BASTIRMA PLANINA TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, IKBY tarafından sergilenen pullarda bölge ülkelerinin yer aldığı haritanın resmedilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Hatibzade, "İran, Irak hükümetine bu konu hakkındaki itirazlarını ileterek, bu dostça olmayan eylemin derhal düzeltilmesi için çağrıda bulunmuştur." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un 7 Mart'taki Erbil'i ziyareti dolayısıyla Türkiye ve İran'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin topraklarının bir kısmını da içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu sergilenmişti.