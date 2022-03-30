İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6159
  • EURO
    16,2587
  • ALTIN
    903.682
  • BIST100
    2206.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye dahil 3 ülkeden teklif... Putin kararını açıkladı
Dünya

Türkiye dahil 3 ülkeden teklif... Putin kararını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Putin görüşmede, Fransa, Türkiye ve Yunanistan'ın Mariupol'de tahliye operasyonu önerisiyle ilgili kararını açıkladı. Putin'in bu teklife cevap vermeden önce 'düşüneceğini' söylediği ifade edildi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 07:43 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:44
ABONE OL

Fransa, daha önce açıkladığı ve Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için düzenlemek istediği insani operasyonun "bu aşamada mümkün olmadığını" bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Gelecek günlerde Mariupol'da insani operasyon düzenlemenin "bu aşamada mümkün olmadığı" ifade edilen açıklamada, Putin'in görüşmede bu konuyu düşüneceğini söylediği aktarıldı.

Macron, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Mariupol'u terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.