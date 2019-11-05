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Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablasını yakaladı

ABD’nin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği operasyon sırasında ölen DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad Türkiye’nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

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Haber ajansı AP’ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.
 
Olaya ilişkin bilgi veren yetkili, “Bu tür bir istihbarat altın madenidir. Örgüt hakkında bildiklerimizi genişletebilir ve kötü adamları yakalamamıza yardım edebilir” diye konuştu.

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