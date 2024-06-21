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Dünya

Türkiye diyalog ortağı! ŞİÖ üyesi ülkelerin enerji bakanları toplandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Konseyinin 4. Toplantısı yapıldı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Türkiye diyalog ortağı! ŞİÖ üyesi ülkelerin enerji bakanları toplandı
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ŞİÖ Dönem Başkanlığı kapsamında Kazakistan Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İran, Hindistan, Rusya, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Belarus'un enerji bakan ve bakan yardımcıları katıldı.

Örgütün diyalog ortağı Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantıya video konferansla iştirak etti.

ŞİÖ üyesi ülkelerde enerji güvenliğinin sağlanması ve enerji altyapısının güçlendirilmesi konularını değerlendiren bakanlar, örgütün gelecek döneme ilişkin enerji sektöründeki temel işbirliği alanlarını da belirledi.

Kazakistan Enerji Bakanı Satkaliyev, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ŞİÖ üyesi ülkeler arasında 2030 yılına kadar enerji işbirliğinin geliştirilmesine yönelik strateji belgesinin taslağını onayladıklarını bildirdi.

Bu stratejinin yıl boyunca hazırlandığını ve 16 çalışma grubu toplantısının yapıldığını anlatan Satkaliyev, belgenin Astana'da gelecek ay yapılacak ŞİÖ Zirvesi'nde devlet başkanları tarafından da kabul edileceğini belirtti.

Satkaliyev, stratejinin enerji güvenliğinin sağlanması için örgüt üyesi ülkeler arasındaki temel enerji işbirliği alanlarını kapsadığını kaydetti.

  • Şanghay İşbirliği Örgütü
  • Kazakistan
  • Alparslan Bayraktar

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