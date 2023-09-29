Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeni ile görevden ayrılması sonrası yerine Maryland eyaletinden Senatör Ben Cardin getirildi.

Ben Cardin, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Konuyla ilgileneceğini belirten Cardin, Komisyon'un F-16 satışıyla ilgili kararında, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinden başka konuların da etkili olacağını söyledi.

Başkanlıktaki ikinci gününde gazetecilerin sorularını cevaplayan Cardin, "Bu konuyla ilgili yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor" dedi.

Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştüklerini vurgulayan Cardin, "Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısında hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Ama müzakerelerde ilerledikçe buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor" dedi.