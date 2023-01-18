Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, daha önce bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımlamıştı. Bolton şimdi de Türkiye'deki seçimler ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

The Wall Street Journal'a makale yazan Bolton, "Batı'nın, Türkiye'deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu" dedi.

Muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalması halinde Erdoğan'ın seçimde yenileceğini öne süren John Bolton, "Erdoğan'a karşı koyulmazsa, işler daha da kötüye gidecek" iddiasında bulundu.

"BAŞKA ÜLKELERDE DARBE YAPILMASINA YARDIM ETTİM"

Geçtiğimiz aylarda, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında dikkat çeken bir tartışma yaşanmıştı. Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söylemişti.

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

15 TEMMUZ HAİN DARBE GECESİNİ DESTEKLEDİ

Bolton'ın ağzından kaçırdığı darbe itirafı, akıllara 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini getirmişti. Bolton, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık açık darbe yanlısı olduğunu söylemişti. Canlı yayında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de skandal ifadeler kullanan Bolton, Türkiye nefretinin yanında İslam düşmanlığını da gözler önüne sermişti.

Darbe girişimi gecesi yapılan canlı yayına düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.