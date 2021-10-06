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Dünya

Türkiye düşmanı Kurz hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı!

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Avusturya Başbakan Sebastian Kurz ve yakın çalışma arkadaşları hakkında rüşvet, yolsuzluk ve halkı yanıltma gerekçesiyle soruşturma başlattı.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 21:40 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 21:40
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Ülkede sabah erken saatlerde başta başbakanlık olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu iktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) genel merkezine yönelik yapılan polis baskınlarının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Savcılığın soruşturma dosyasına ulaşan Avusturya Haber Ajansı (APA), dosyada aralarında Başbakan Kurz'un da bulunduğu 10'a yakın kişinin 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edilmesinin sağlandığına dair iddialara yer verildiğini aktardı.

Yolsuzluk, rüşvet ve halkı yanıltma gerekçeleriyle başlatılan soruşturmada, ülkede en çok reklam alan Österreich gazetesinin iki yöneticisinin de isminin yer aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, alışılmışın dışında olaylara şahit olunduğunu belirterek, hukuka müdahale edilmemesinin önemine dikkati çekti.

Van der Bellen, ÖVP'den bir milletvekilinin soruşturmayı yürüten savcılık hakkında "siyasi tutum sergilendiği" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, söz konusu ifadelerin sınırı aştığının, güçler ayrımı, hukuk devleti gibi değerlerin ülke demokrasisinin temellerini oluşturduğunun altını çizdi.

Yurt dışında bulunan Başbakan Kurz da soruşturmaya gerekçe gösterilen suçlamaları reddetti.

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