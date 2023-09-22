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Dünya

Türkiye düşmanı Menendez şimdi yandı! Rüşvet almakla suçlanıyor

Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez zor günler geçiriyor. Senatör Menendez, 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet almakla suçlanıyor.

AA22 Eylül 2023 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Türkiye düşmanı Menendez şimdi yandı! Rüşvet almakla suçlanıyor
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ABD Kongresinde Senatör Bob Menendez, eşi aracılığıyla yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet kabul etmekle suçlanıyor.

NBC New York'un haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişler, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığından bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla suçlanan Menendez'i soruşturuyor.

New Jersey eyaleti Senatörü Menendez'in, yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını eşi Nadine Arslanian aracılığıyla kabul ettiği öne sürülen soruşturma kapsamında Manhattan'daki federal yüksek jüri de tanıkların ifadelerini dinledi.

NBC Hukuk Analisti Danny Cevallos, federal yasalar çerçevesinde, Menendez'in yetkilerini kullanma vaadiyle rüşveti kabul ettiği kanıtlandığı durumda suçlu bulunacağını belirtti.

Menendez'e rüşveti verdiği iddia edilen Daibes'in, eski başkanı olduğu "Mariner's Bank"tan 1,8 milyon dolar borç hakkındaki davanın hükmünün 2022'de üç kez ertelendiği vurgulanıyor.

Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması başladıktan sonra, külçe altınların ailesine 2020'de verildiğini açıklamıştı.

Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması "IS EG Halal"den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet alması da bulunuyor.

  • Bob Menendez
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