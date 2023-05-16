Türkiye düşmanı The Economist itiraf etti: Anketlere kandık

Türkiye seçimlerini en başından beri takip eden ve yön vermeye kalkan İngiliz dergi The Economist ise pazar günü gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından geri vites yaptı. 14 Mayıs'a tarihine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer veren ve CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazete, oy oranları ortaya çıkmaya başladıktan sonra dilini değiştirdi.Dün "Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir hezimete uğradı" minvalinde açıklama yapan dergi, dün akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir analize yer verdiği haberini paylaştı..Türkiye'de halkın demokrasiden vazgeçmediğine dikkat çeken dergi, "Türkler demokrasiden vazgeçmedi. Uygun seçmenlerin yüzde 88'inden fazlası 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Bu herhangi bir standarda göre çok yüksek bir sayı. Aynı zamanda gerilimli seçim sürecine rağmen ülkede herhangi bir olay yaşanmadı" açıklamasında bulundu..The Economist, günlerdir kirli bir propaganda yapıyordu. Türkiye'nin bağımsız politikasına son vermek isteyen, küresel çete, manipülasyon silahını medya aracılığıyla çekti. "İstediğimizi yaptırırız" ve "Türkiye'de Batı'nın sözü geçer" amacıyla harekete geçen Batı medyası açık açık destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttü. İlk günden bu yana "Türkiye'de demokrasi yok" yalanlarını ortaya atan Batı medyasına en güzel cevabı ise Türk halkı verdi. Yüzde 88'in üstünde bir katılımla gerçekleşen seçimlerle beraber Batı medyasının yürüttüğü kirli operasyon da suya düştü..The Economist dergisi, Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarında bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu için "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." İfadelerini kullandı. Türk seçmeni yönlendirmeye çalışan Economist, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını arzuladıklarını beyan ederek "Muhalefet zaferi Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur" ifadeleri ile açık açık itiraf etti..The Economist, skandal haberinin ardından resmin sosyal medya hesaplarında kullandığı görsellerde "Erdoğan'a oy vermeyin" mesajlarını doldurdu.Türkiye'deki seçimlerle ilgili sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden art arda tam 20 paylaşım yaptı..