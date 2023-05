Türkiye düşmanı The Economist itiraf etti: Anketlere kandık

Türkiye seçimlerini en başından beri takip eden ve yön vermeye kalkan İngiliz dergi The Economist ise pazar günü gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından geri vites yaptı. 14 Mayıs'a tarihine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer veren ve CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazete, oy oranları ortaya çıkmaya başladıktan sonra dilini değiştirdi.

İki hafta sonra ikinci turun olacağını ifade eden dergi, "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca yüzde 45 oy alabildi. Bu her ne kadar ikinci tur için yeterli olsa da durum hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı" dedi.

Milletvekilliği seçimlerinden de bahseden The Economist, "Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, sandalye seçimlerinde daha da kötü bir performans sergiledi" açıklamasında bulundu.

İkinci turda seçimin açık ara favorisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade eden The Economist, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlunu tiye alarak "Mutfakta biri var ve biz balkondayız" dediğini kaydetti.

The Economist'ten dün de benzer bir haber gelmişti. Gazete "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye oy kullanırken rakibinin çok önünde gol attı" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Haberin devamında ise "Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, 600 sandalyeden yaklaşık 211'ine kavuştu. Yüzde 35'lik oy oranlarıyla parlamento seçimlerinde de oldukça kötü bir performans sergiledi" dedi.

Türkiye'deki seçmenin durumuna da değinen dergi, "Türkler demokrasiden vazgeçmedi. Seçimlere yüksek sayıda bir katılım gösterdi. Yüzde 88'in üzerinde bir katılım oldukça yüksek bir seçim oranı" dedi.

Sonucun yalnızca Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkilediğine dikkat çeken The Economist, "Başta Rusya meselesi olmak üzere pek çok farklı konumda Türkiye seçimleri önemliydi" dedi.

The Economist adeta dergisi, kirli algı operasyonunun adeta bayrak tutanı olmuştu. Seçim sürecine girildiğinden beri Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandalara imza atan The Economist, tüm sosyal medya hesaplarını propaganda aracına çevirdi. Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı. Kapakta, "Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli" ifadeleri yer aldı.

Skandal ifadelerin olduğu paylaşımlarda "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor" ifadelerine yer verildi. Haberde "Muhtemelen kampanyanın hızından dolayı biraz bitkin görünen Kılıçdaroğlu, diktatörünün yarattığı bölünmeleri iyileştireceğini söylüyor. Ama önce kazanması gereken bir seçim var" denildi.

Dün "Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir hezimete uğradı" minvalinde açıklama yapan dergi, dün akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir analize yer verdiği haberini paylaştı. Türkiye'de halkın demokrasiden vazgeçmediğine dikkat çeken dergi, "Türkler demokrasiden vazgeçmedi. Uygun seçmenlerin yüzde 88'inden fazlası 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Bu herhangi bir standarda göre çok yüksek bir sayı. Aynı zamanda gerilimli seçim sürecine rağmen ülkede herhangi bir olay yaşanmadı" açıklamasında bulundu.