Türkiye düşmanı The Economist itiraf etti: Anketlere kandık

İki hafta sonra ikinci turun olacağını ifade eden dergi, "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca yüzde 45 oy alabildi. Bu her ne kadar ikinci tur için yeterli olsa da durum hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı" dedi.