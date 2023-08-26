İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye düşmanı yine haddini aştı! Rum kesiminde Türk askerine dil uzattı
Dünya

Türkiye düşmanı yine haddini aştı! Rum kesiminde Türk askerine dil uzattı

Türkiye düşmanlığıyla tanınan ABD'li senatör Bob Menendez, Rum kesimini ziyareti sırasında Türk askerini hedef alan skandal açıklamalara imza attı. Menendez'e tepki yağdı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:28 - Güncelleme:
Türkiye düşmanı yine haddini aştı! Rum kesiminde Türk askerine dil uzattı
ABONE OL

Türkiye düşmanlığıyla tanınan ABD'nin New Jersey senatörü Bob Menendez, Pile gerilimi sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldi.

Pile'de yaşanan durumun 'kabul edilemez bir saldırı' olduğunu öne süren Menendez, Türk askerlerine 'işgalci' dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs'taki toprakları ilhak edeceği yönünde bir suçlamada bulunan Menendez, GKRY yönetimine uyarıda bulundu ve "Tetikte olmalıyız, Erdoğan her an fikrini değiştirebilir" dedi.

Senatör, Türk askerlerinin tamamen adadan ayrılmasına kadar Kıbrıs için mücadelenin sona ermeyeceğini öne sürdü.

Yaptığı görüşmelerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen ABD'li senatöre Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3 Georgios tarafından Helenizm'e hizmetlerinden dolayı 'Havari Barnabas Altın Madalyası' verildi.

  • Bob Menendez
  • rum kesimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.