Türkiye düşmanlığıyla tanınan ABD'nin New Jersey senatörü Bob Menendez, Pile gerilimi sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldi.

Pile'de yaşanan durumun 'kabul edilemez bir saldırı' olduğunu öne süren Menendez, Türk askerlerine 'işgalci' dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs'taki toprakları ilhak edeceği yönünde bir suçlamada bulunan Menendez, GKRY yönetimine uyarıda bulundu ve "Tetikte olmalıyız, Erdoğan her an fikrini değiştirebilir" dedi.

Senatör, Türk askerlerinin tamamen adadan ayrılmasına kadar Kıbrıs için mücadelenin sona ermeyeceğini öne sürdü.

Yaptığı görüşmelerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen ABD'li senatöre Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3 Georgios tarafından Helenizm'e hizmetlerinden dolayı 'Havari Barnabas Altın Madalyası' verildi.