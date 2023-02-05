Türkiye düşmanından küstah ifadeler! Açıkça Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Foreign Affairs'te Türkiye'ye "askeri müdahale" seçeneğinin yer aldığı skandal bir makale yayımlandı.

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te yayımlanan skandal makalenin yazarı ise, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı kalkışmasında ismi geçen Henri Barkey.

Türkiye'nin Batı'yı "rahatsız" eden başarılarını kaleme alan Barkey, 6'lı masaya da aday önerisinde bulundu. Barkey, aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğini yazacak kadar ileri gitti.

Son zamanlarda Türkiye'nin Batı'da "rahatsızlık" yaratan adımlarını sıralayan Barkey, bunlara örnek olarak "Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürdü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti. ABD'nin Suriyeli Kürt müttefiklerine karşı bir kara işgalini gündeme getirdi. Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluğu devam ettirdi. Yunanistan'a yönelik yeni tehditlerde bulundu. Rusya'nın arabuluculuğunda Şam rejimiyle yakınlaşmaya başladı." ifadelerine yer verdi.

Barkey, aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'lilerden "Kürt kökenli müttefikler" olarak bahsetti.

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNE KARŞI

Barkey, ABD olarak Ankara-Moskova arasındaki iletişimden rahatsızlık duyulduğunu ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ABD'nin yaptırımlarına ve politikalarına uymayan Türkiye'yi eleştiren Barkey, Türkiye'nin "Amerika'nın uyarılarına aldırmadan Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olmakla suçladı.

Barkey, Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede "iç içe geçtiğini", bu siyasetlerin her iki ülkeye de fayda getirdiğini de sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE, BATI'NIN ETKİSİNDEN UZAKLAŞMASINA İZİN VERİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar "önemli" bir ülke olduğunu ifade eden Barkey, ilişkilerin gerilmesi halinde de "hazırlıklı" olunması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE SİLAHLI MÜDAHALE TEHDİDİ

Türkiye'den beklenmedik hamleler karşısında ABD ve AB'nin "hazırlıklı" olması gerektiğini söyleyen Barkey, ABD'nin Türkiye'yi Ege'de, Suriye'de ve Kıbrıs'ta tehdit ettiğini yazdı.

Söz konusu 3 cepheyi sıralayan Barkey, şu ifadelere yer verdi:

"Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'la 'kazara' da olsa küçük çaplı bir çatışma, Suriye'nin kuzeyinde ABD'yle bir çatışma, Kıbrıs'ın Türk kesimindeki statükonun değiştirilmesi..."

BARKEY'DEN HADSİZ SÖZLER: ERDOĞAN TEHDİTTEN ANLAR

Barkey, Başkan Erdoğan'ın "tehdit edilmesi gerektiğini" söyledi.

Barkey, söz konusu yazıda Başkan Erdoğan'a yönelik şu küstah açıklamalarda bulundu:

"Erdoğan risk almayı seven biri ama ABD'den gelecek ve bir hesaplaşma yaratmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçları özetleyen net bir mesajı görmezden gelmekte zorlanacaktır."

Barkey'in makalesinde ABD'nin, muhalefetin ortak adayı için tercihlerini de ortaya koydu. 6'lıMasa'yı "nispeten disiplinli bir cephe" olarak öven Barkey, henüz ortak aday belirlenmemesini eleştirdi. "Umutsuzca aday olmak isteyen" Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "samimi ve çalışkan" olmasına rağmen, "hem karizma eksikliğinden muzdarip hem de modası geçmiş göründüğünü" söyledi. Barkey, Kılıçdaroğlu için "en zayıf aday o ve muhtemelen Erdoğan'a karşı kaybedecek." değerlendirmesini yaptı.

Barkey, en güçlü aday olarak Ekrem İmamoğlu ismini ortaya attı.

6'LI MASAYA BATI'DAN 'AFERİN' ALACAK ÖNERİLER

Barkey, muhalefetin Başkan Erdoğan'a karşı daha cesur olması gerektiğini belirterek, Batı'dan "aferin alacak" adımları şöyle açıkladı:

"Altı partili muhalefet şimdiden Erdoğan'ın Ege ve Akdeniz bölgeleri ya da ABD, Suriye ve Kürtlerle ilgili son dış politika açıklamalarının çoğunu kabul etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de attığı bombalar ABD personelinin birkaç yüz metre yakınına düşerken Erdoğan, muhalefeti kenardan tezahürat yapan ürkek oyunculara indirgedi.

Muhalefet partileri Erdoğan'ın Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail gibi Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinde son dönemde yaptığı değişime ya da Rusya ile yakın ilişkilerine de karşı çıkmadı.