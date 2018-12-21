Katil İsrail'de biraraya gelen Türkiye düşmanlarının endişeli yüz ifadesi zirveye damga vurdu

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında düzenlenen 5. Üçlü Zirve, Netanyahu'nun ev sahipliğinde, İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde yapıldı. Zirveye Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras katıldı. Zirvedeki ana konu Doğu Akdeniz oldu.

SURATLARINDAN DÜŞEN BİN PARÇAYDI

Zirvede Türkiye düşmanlığı konusunda kafa kafaya veren 3 liderin fotoğraf karesine yansıyan görüntüsü zirvenin en dikkat çeken görüntüsü oldu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın objektiflere yansıyan endişeli yüz ifadeleri zirveye damga vurdu. Bu yaşadıkları endişeli yüz halinin ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası gelmesi ise dikkat çeken bir diğer konu oldu.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİNDEN ENDİŞELİLER

Trump'ın Suriye'den askerleri çekme kararından memnun olmadıkları açıkça yüzlerinden belli olan 3 lider kendi güvenlikleri konusunda endişeye düştüler. Terör örgütü PKK/PYD üzerindeki planları alt üst olan 3 Türkiye düşmanı ABD'nin bu kararıyla Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm dengeleri değiştireceği sebebiyle büyük bir korku yaşamaya başladı.