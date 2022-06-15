Türkiye düşmanlığı gözlerini kararttı! ''Stoltenberg, Erdoğan'ın büyükelçisi''

Stoltenberg, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, "NATO, farklı coğrafya, tarih ve siyasi partileri içeren, 30 yıllık bir ittifak. Ülkelerimiz arasında bazı anlaşmazlıkların olması bizi şaşırtmamalı. Ancak farklı görüşler ve tartışmalar, demokrasilerimizin temel parçalarıdır. Yunanistan kadar Türkiye de onlarca yıldır samimi bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Yunanistan ve Türkiye'yi Ege'deki sorunları güven ve müttefik dayanışması ruhuyla çözmeye teşvik ettiğini belirten Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya ilişkin endişeleri için "Türkiye, PKK'dan çok çekti ve ittifakta terörden en çok çeken ülke oldu. Türkiye'nin, tüm müttefiklerin ciddiye alması gereken makul endişeleri var." dedi.

Türkiye için sık sık "saldırgan" tanımını kullanan Yunan basını, Stoltenberg'in iki ülke arasındaki gerginliği "anlaşmazlık" olarak tanımlamasını eleştirdi.

Kathimerini gazetesi, "Türk Yunan ilişkilerinde Stoltenberg'den falso" başlıklı haberinde, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AMNA'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin saldırganlığını, esasında bunu kabul etmeyerek ve 'anlaşmazlıktan' bahsetmekte ısrar ederek bir dizi talihsiz formülle yorumlamayı seçti." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE'Yİ KINAMAKTAN KAÇINDI"

Avgi gazetesi de Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan'a karşı eşit mesafe politikası uyguladığını belirterek "Türkiye'nin saldırganlığını kınamaktan kaçındı." diye yazdı.

Bazı basın organları, Stoltenberg'in Yunanistan'ın güçlü ve değerli bir NATO müttefiki olduğuna ilişkin sözlerine vurgu yapmayı tercih ederken bazı haber portalları da "Stoltenberg'in tuhaf açıklamalarının ardında ne gizli?" şeklinde yorumlara yer verdi.

Yunanistan'ın en çok takip edilen haber portallarından "in.gr", Stoltenberg'in açıklamalarıyla sürekli sorumluluk almaktan kaçındığını savunarak "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg modern bir 'Pontius Pilatus' oynamayı seçti, zira 2014'te (göreve) seçilişinden bugüne dek Yunanistan ve Türkiye'ye eşit mesafede durdu, hatta Ankara göz göre göre uluslararası hukuku çiğnediğinde, Yunanistan'ın egemenlik haklarını sorguladığında ve ittifak içerisinde sorun oluşturduğunda bile." yorumunu yaptı.

- "ERDOĞAN'IN BÜYÜKELÇİSİ" YORUMU

Stoltenberg'in sözlerine Yunan siyasetinden de tepki geldi.

Değişim Hareketi Partisi (KINAL) lideri Nikos Andrulakis, Stoltenberg'in "hem (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın büyükelçisi hem de NATO Genel Sekreteri olarak görev yapamayacağını" savundu.

Ana muhalefet partisi SYRIZA, Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında eşit mesafe politikasını benimsediğini vurgulayarak "Müttefiklerimiz Türkiye ve Erdoğan'ın tüm isteklerini yerine getirmek için koşuşturduğu bir zamanda, Miçotakis'in izlediği istekli ve kesin müttefik politikasının, Yunanistan'ı marjlara sürüklediği açıkça ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de NATO'nun Ege ve Doğu Akdeniz'deki sınırları tanımadığını ileri sürerek "NATO Genel Sekreteri, NATO'nun saldırgan planlarında oynadığı öncül rol için Yunanistan'ı 'övdükten' sonra, meşhur 'eşit mesafe' taktiğini uyguladı; Yunanistan ile Türkiye'yi, NATO ittifakının iyiliği için 'sorunlarını çözmeye' davet etti. Böylece Türk devletinin iddialarını beslemiş oldu." yorumunu yaptı.