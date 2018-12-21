Fransa'yı 'ABD'nin boşalttığı yerlere Türkiye hakim olursa n'aparız?' korkusu sardı

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den askerleri çekeceğini açıklamasından sonra terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Suriye'nin kuzeyinde asker bulunduran diğer ülkeleri endişenlendirdi.

ABD'den başka Suriye'nin kuzeyine asker gönderen Fransa ve Arap devletlerinde büyük bir panik hakim. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yönelik yapacağı askeri harekat karşısında ne yapacağını sorgulayan Fransa, ABD’nin aksine Suriye’den "şu an için" çekilmeyeceğini açıkladı.

TÜRKİYE KORKUSU SARDI

Fransa'nın ABD'nin aksine Suriye'de kalma girişiminin arkasındaki nedenler merak konusu oldu. Uzmanlar Fransa'nın böyle bir karar almasının nedeni olarak terör ögütü PKK/PYD'nin işgal ettiği bölgelere Türkiye'nin hakim olma endişesi yattığını söyledi.

"TÜRKİYE HAKİM OLURSA N'APARIZ?"

"Sarı yelekliler" protestosu nedeniyle ülkede büyük bir iç sorun yaşayan Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatacağı operasyon karşısında terör örgütü PKK/PYD'nin kontol altında tuttuğu bölgelere hakim olacağı düşüncesiyle "ne yapacağız" sorusunu araştırmaya başladı.