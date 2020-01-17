Türkiye, Etiyopya’da en fazla yatırımı olan ikinci ülke

AA 17.01.2020 15:28 - Güncelleme: 17.01.2020 15:28

İnşaat, tekstil, sanayi, turizm ve hizmet alanı başta olmak üzere Etiyopya'nın hemen her bölgesinde yatırımları bulunan Türk iş adamları, Türkiye’yi Etiyopya’da en fazla yatırımı olan ikinci yabancı ülke konumuna getirdi.

AA muhabirinin Etiyopya Yatırım Komisyonu'ndan aldığı verilere göre, şu anda ülkede 150’den fazla Türk şirketi, inşaat, tarım, üretim ve kimya sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımlarının yarısı bu ülkede bulunuyor. Şimdiye kadar 30 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayan Türk şirketleri, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler dolayısıyla yıllardır bu ülkenin kapısını aşındırıyor.

Hava yoluyla birlikte demir yolu hatlarına da yatırım yaparak, denize kapalı ülkeyi dünyaya açmaya çalışan Etiyopya, Türk ve Çinli şirketlerin yaptığı hatlarla ülkeyi demir ağlarla ördü.

Ülke aynı zamanda başkent Addis Ababa’ya yaklaşık 50 kilometre uzakta bir konumda Afrika’nın en büyük havalimanını kurmayı planlıyor. 5 milyar doları bulması beklenen yeni havalimanının Fransa’nın Charles de Gaulle Havalimanı’ndan daha büyük olacağı belirtiliyor.

- TÜRK ŞİRKETİ DEMİR HATTINI BİTİRMEK ÜZERE



Ülkede 2014 yılında demir yolu hattının inşasına başlayan Türk şirkeri Yapı Merkezi devreye alınan hat sayesinde ülkeyi dünyaya bağlayacak. 2012 yılında Etiyopya hükümetiyle 1,7 milyar dolarlık anlaşma yaparak projeye başlayan Yapı Merkezi, iki aşamalı projenin şu an yüzde 93’ünü tamamladı.

Yapı Merkezi Etiyopya Ülke Müdürü Murat Öcal, 400 kilometrelik Awash-Kambolcha-Hara Gebya hattını ülkenin kuzey, orta ve doğusunu birbirine, buradan da Cibuti Limanı’na bağladığını belirtti.

Öcal, “Demir yolu hattı ülke ihracatını artıracak. İnsanların ve ürünlerin serbest dolaşımı bölgesel entegrasyon ve barışa katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Tanzanya’da da Darüsselam şehrinden Morogoro'ya 200 kilometrelik bir hat inşa eden şirket, tamamı 1200 kilometre olan hatla Doğu Afrika’da Uganda, Ruanda, Kongo Demoktatik Cumhuriyeti ve Tanzanya’yı birbirine bağlıyor.

Ülkenin en büyük eyaleti olan Oromiya’nın Adama şehrinde 2010'da fabrika açan Etur Tekstil de üllkede ürettiği ürünleri buradan dünyaya ihraç eden Türk şirketlerinden biri.

Etur Tekstil Genel Müdürü Osman Başoğlu, ürün sattıkları başlıca yerlerin ABD ve Avrupa Birliği olduğunu söyleyerek, Afrika’nın her tarafın kazançlı çıkacağı devasa bir pazar olduğuna işaret etti.

Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı’ndan (COMESA) çok sayıda ihracat talebi aldıklarını bellirten Başoğlu, birliğin 21 ülke içerisinde gümrüksüz ticarete olanak sağladığını hatırlattı.

Etiyopya’nın henüz pazara katılmadığı için potansiyel müşterilerin aşırı vergilenmiş ürünleri alma konusunda cesaretlerinin kırıldığını belirten Başoğlu, "Etiyopya ekonomisinin istikrarı koruyacağına inanıyorum." dedi.

Başoğlu, geçmişten bu yana yaşadıkları önemli sıkıntılardan birinin ülkedeki dövzi kıtlığın olduğunu ve bunun da çözüleceğine inandığını aktardı.