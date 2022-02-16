Türkiye, Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladı

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:35

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'da geçtiğimiz kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, söz konusu kararı ülkede huzur ve istikrarın sağlanması yönünde atılmış doğru bir adım olarak gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etiyopya'daki tüm kesimlerle köklü ilişkilere sahip Türkiye, Etiyopya'nın hak ettiği toplumsal barış ve istikrara kavuşmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecektir."

Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırılarından korumak için 2 Kasım 2021'de ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.