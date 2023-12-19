Türkiye, F-16'ların alternatifini kardeş ülkede buldu

Alternatif savaş uçağı arayışında olan Türkiye, F-16'lara Eurofighter Typhoon'ları değerlendirmeye almış ancak Almanya'nın engeline takılmıştı. Dünya basını, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'dan sonra tercih edebileceği jetler üzerinden dikkat çeken makaleler kaleme aldı. Hindistan basınından EurAsian Times, Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon arayışına yönelik Çin JF-17 Thunder jetlerini işaret etti.

TÜRKİYE'NİN EUROFİGHTER TERCİHİNE JF-17 THUNDER ALTERNATİFİ

EurAsian Times'ın dayandırdığı raporlara göre, Almanya'nın Eurofighter Typhoon'ları edinme girişimlerini engel olması nedeniyle Türkiye'nin Çin ve Pakistan ortak geliştirdiği JF-17 Thunder'a yönelebileceği kaydedildi.

Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'u satın alma talebine karşı çıkması, sert eleştirilere yol açtı. Türkiye, Kasım 2023'te, ABD'nin tavrının ardından İngiltere ve İspanya'dan 40 Eurofighter jeti satmalarını talep ettiğini açıklamıştı. Bu fikir, sözde NATO müttefiki Almanya'nın hoşuna gitmemişti. Eurofighter jetlerinin, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık'tan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretildiği biliniyor.

Almanya'nın ikiyüzlü tutumuna tepki gösteren Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Biz NATO üyesiyiz ama bir üyemiz daha bu uçakları almamıza karşı çıkıyor" dedi. NTV'ye verdiği röportajda Bakan Güler, "Bir müttefikin 'Uçakları sana vermeyeceğim' demesinin açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı. Aynı sıralarda, Türk medyasında, Çin-Pakistan ortak üretimi JF-17'nin uygun bir seçenek olduğu haberleri dolaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resti çekerek, Ankara'nın askeri jetlere olan ilgisinin Eurofighter ile sınırlı olmadığını söyledi. Berlin ziyareti sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz cevabımızı zaten verdik. Bu uçakları bize verirlerse verirler. Yoksa çalacak kapılarımız mı yok? Hayır, bizde çok var," demişti.

Ankara'nın Çin-Pakistan yapımı JF-17 'Thunder'ı tercih edip edemeyeceğini zaman gösterecek. Türkiye'nin birkaç yıl içinde teknolojik açıdan daha gelişmiş bir savaş filosuna sahip olması bekleniyor.

JF-17'LER F-16'LARIN YERİNİ Mİ ALACAK?



Eğer Türkiye karar verirse Çin-Pakistan ortak üretimi JF-17, Hava Kuvvetlerine entegre edilerek uygun bir alternatifi olacak. Pakistan Hava Kuvvetlerinin, terörle mücadele operasyonları için JF-17'yi kullanarak başarılı gelişmelere imza attı. Pakistan'ının en son blok III varyantının maliyetinin yaklaşık 32 milyon ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

F-16'nın aksine, JF-17 jetleri, Çin silahlarını, PL-5 kısa menzilli havadan havaya füzesini, LS-6 'Thunderstone' GPS güdümlü süzülme bombaları da dahil olmak üzere yedi sabit noktasına konuşlandırılarak tasarlandı. Doğrudan entegre olmasa da JF-17, harici bölmelerde elektro-optik/kızılötesi sensörler ve kendini savunma sinyal bozucularını da taşıyabiliyor.

JF-17, son teknoloji ürünü F-35 veya J-20 hayalet savaş uçaklarıyla ve hatta Rafale ve Su-35 gibi savaş uçaklarıyla karşılaştırılamazken, özellikle AESA radarı ve PL'yi entegre ettiğinde fiyatına göre oldukça yetenekli olduğu görülüyor. Türkiye'nin milli olarak geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın 2034 yılında operasyonel filoya girmesine kadar, yetenek açığını kapatmak için savaş uçağı satın alınması gerekiyor. İlk uçuşunun 27 Aralık 2023'te gerçekleşmesi bekleniyor.