  • Türkiye Gazze'ye umut oldu: En büyük güvencemiz Türk gücü
Dünya

Türkiye Gazze'ye umut oldu: En büyük güvencemiz Türk gücü

Soykırımın ortasında Gazzelilere yardım ulaştıran üniversiteli Mukhaimar, Türkiye'nin yardım ve yeniden inşa sürecinde üstlendiği rolün kendilerine büyük moral verdiğini söyledi. Mukhaimar, 'En büyük güvencemiz yardımları koordine edecek ve Gazze'yi yeniden inşa edecek ülkelerin başında Türkiye'nin olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyuyoruz.' dedi.

17 Ekim 2025 Cuma 08:40
Türkiye Gazze'ye umut oldu: En büyük güvencemiz Türk gücü
Filistin Üniversitesi Tıp ve Hijyen Bilimleri Fakültesi Terapötik Beslenme Bölümü öğrencisi İbrahim Nasır Abdullah Mukhaimar, soykırım günlerince gizlice gıda yardımı dağıtarak Gazze halkına nefes oldu.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Mukhaimar, açlığın ve yoksulluğun derinleştiği günlerde Türkiye'nin yardım ve yeniden inşa sürecinde üstlendiği rolün kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.

Türkiye'nin normalleşme sürecindeki varlığını da 'manevi olarak büyük sevinç' sözleriyle değerlendiren Mukhaimar, "En büyük güvencemiz yardımları koordine edecek ve Gazze'yi yeniden inşa edecek ülkelerin başında Türkiye'nin olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyuyoruz. Türkiye'nin gücünü kalbimizde hissediyoruz, sizi çok seviyoruz" diye konuştu.

TEK DİLEĞİMİZ KUDÜS

Mukhaimar, yaşadıklarını ve Türkiye'ye duyduğu minnettarlığı şöyle anlattı: Türkiye bu savaşta da Filistin'in gerçek dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Ateşkes ilan edildiğinde büyük sevinç yaşadık. Artık uyandığımızda bir akrabamızın, arkadaşımızın şehit olduğunu duymayacağız diye düşündük. Ama bu sevincin içinde derin bir hüzün gizli. Çünkü birçok şehit, kayıp ve sakatlık bırakan vahşi bir savaş yaşandı. Marketlerde hâlâ temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Allah'tan sükûnetin devamını, ülkenin eski haline dönmesini ve Kudüs'ün kurtuluşunu diliyoruz.

  • İbrahim Nasır Abdullah Mukhaimar
  • gazze
  • filistin

