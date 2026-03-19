İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3144
  • EURO
    51,2096
  • ALTIN
    6564.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye güvenli rotaları oldu: AB ülkesi askerlini tahliye ediyor
Türkiye güvenli rotaları oldu: AB ülkesi askerlini tahliye ediyor

ABD-İsrail İran gerilimi yalnızca bölgeyi değil AB'yi de endişeye sürüklüyor. Bölgede bulunan AB askerlerinin tahliyesi için güvenli rota olarak Türkiye belirlendi. Irak'taki NATO misyonunda görevli bir AB ülkesi askerleri, Türkiye üzerinden tahliye etmeye başladı.

ABONE OL

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Irak'ta görev yapan İspanyol askerlerinden 100'ünün tahliye edildiğini ve bunların şu anda Türkiye'de veya yolda olduklarını söyledi.

Robles, "Bu sabah, Irak'taki NATO misyonunda görev yapan 100 İspanyol askeri personeli tahliye edildi. Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan tahliyenin gerçekleşebilmesidir." diyen İspanyol Bakan, Irak'ta kalan 350 kadar NATO askerinden İspanyol olan 200'ünün tahliyelerinin ilerleyen saatlerde gerçekleşmesini planladıklarını aktardı.

Bölgede karşılıklı ateş olmasından durumun zor ve karmaşık olduğunu sıkça vurgulayan, füze saldırılarından dünkü bir tahliyenin iptal edildiği bilgisini paylaşan Robles, askeri personellerin tahliyeleri için ABD, Almanya ve İspanya'dan birkaç destek uçağının gönderildiğini kaydetti.

İspanya, NATO'nun Irak'taki misyonuna 2015'ten bu yana katılırken güvenlik sorunu gerekçesiyle bu misyonun askıya alınması kararıyla askerlerini çekeceğini duyurmuştu.

NATO'nun Irak'taki misyonu devam etseydi, normal şartlarda mayıs ayında misyonun komutası İspanyol birliğine geçecekti.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.