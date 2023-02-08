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Dünya

Türkiye için bağışçılar konferansı düzenlenecek

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için mart başında bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini bildirdi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
Türkiye için bağışçılar konferansı düzenlenecek
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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türk makamlarının koordinasyonunda böyle bir konferans düzenlemek istedikleri belirtildi.

Uluslararası toplumun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için mali yardımlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, konferansın mart ayı başında Brüksel'de planlandığı bildirildi.

Yüksek seviyeli konferansın AB ülkelerinin yanı sıra komşu ülkeler, BM üyeleri, uluslararası mali kuruluşlar ve diğer kurumlara açık olacağı, konferansın AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlığında yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, depremlerin yıkıcı etkisi karşısında sarsıldıklarını, şu anda önceliğin zamana karşı yarışarak enkaz altından mümkün olduğunca fazla kişinin hayatını kurtarmak olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Türk halkına ve Suriye halkına şu mesajı gönderiyoruz; AB sizi destekleyecek. Böyle bir trajedi karşısında hiç kimse yalnız bırakılmamalıdır." ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı Kristersson da depremlerin yakın geçmişte örneği görülmeyen büyüklükte olduğunu belirterek, "Depremin etkileri gerçekten korkunç." görüşünü paylaştı.

Kristersson, AB'nin yardımının böyle zor bir zamanda Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yetmesini arzuladıklarını kaydetti.

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