Türkiye için tarihi fırsat: Rusya bölgeyi tanıyabilir

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'da patlak veren iç kargaşa sonrası sürecin nereye evrileceği merak edilirken, Haber Global'e konuşan Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye ve KKTC'nin tanınması için önemli bir fırsat doğduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal, son krizin KKTC'nin Rusya tarafından tanınması için fırsat doğurduğunu gündeme getirdi.

"Rus askeri gücü karşısında Wagner'in başarı şansı yok" ifadesini kullanan Prof. Ünal, son gelişmeler ışığında şunları söyledi:

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ FIRSAT: RUSYA BÖLGEYİ TANIYABİLİR

"Rusya'nın Türkiye seçimlerini ne kadar yakından takip ettiği ortada. Türkiye, Ruslar için çok kritik bir ülke. Artık KKTC'nin tanınması için yeterli sebepler var. Konjonktür oluşmuş durumda. Türkiye'deki sığınmacıların geri gönderilmesi, Adana Mutabakatı çerçevesinde teröre karşı ortak mücadele ve Türkiye'nin kontrolündeki toprakların Suriye'nin egemenliğine devredilmesi durumunda hem Rusya, hem Suriye KKTC'yi tanır. Wagner isyanı sonrası hakikaten sonuç almak mümkün, KKTC konusunu kesinlikle masaya yatırmalıyız. Rusya bu kez KKTC'yi tanıyabilir."

İKİ ÜLKE İÇİN DE HAYATİ

"Ruslar'a sürekli olarak Kıbrıs politikalarının yanlış olduğunu aktarıyorum. Hem ABD hem Rusya, adada tek devletli modelden yana. Tek devlet modeli Türkiye ve Rusya açısından büyük stratejik yıkım olur. Rusya'ya KKTC'nin tanınmasının 2 ülke açısından hayati önemde olduğu iyice anlatılmalı. Rusya ile Suriye üzerinde anlaşırsak, KKTC'nin bu iki ülke tarafından tanınmasını sağlamış oluruz. İlk etapta Rusya tarafından KKTC'ye direkt uçuşlar başlatılır. Ardından Rusya, KKTC'de diplomatik statüde ticaret ofisi açar. Rusya bir yandan da KKTC'yi tanımak isteyen devletlere baskı politikasından vazgeçer."

VARLIĞIMIZ İÇİN KKTC'DE OLMALIYIZ

"Türkiye, ne olursa olsun 'Serhat Vatan'da bulunmak zorundadır. Bu, varlığımız için şarttır. Ada ve çevresinin stratejik değerinin yanı sıra soydaşlarımız adada yaşamaktadır. Tek devlet modeli sorunlara çözüm olmadığı, Rumlarla yetki paylaşımı, eşit federasyon kurulamayacağı anlaşılmıştır."

ELİMİZ GÜÇLENDİ

"Kıbrıs'ta İngiltere önemli bir ülke. İngilizler'e 'Gelin, siz tanıyın. Önceliğiniz olsun ya da Ruslar tanırsa öncelik onların" diyebilme şansımız var. Rusya ile diplomatik görüşmelere başlamamız gerekir. Wagner paralı askerleriyle de kriz yaşandığı şu sırada Türkiye'nin eli güçlendi."