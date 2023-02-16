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Dünya

Türkiye için toplandı! Tam 650 milyon İsviçre Frangı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Türkiye ve Suriye için başlattıkları uluslararası acil yardım çağrısını 200 milyondan 650 milyon İsviçre Frangı'na (yaklaşık 13 milyar 250 milyon lira) yükselttiğini açıkladı.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Türkiye için toplandı! Tam 650 milyon İsviçre Frangı
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IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, bu rakamı yükseltmelerindeki sebebin, depremin vurduğu her iki ülkede de durumun daha net hale gelmesi ve artan insani ihtiyaçlara yanıt vermek olduğu belirtildi.

Açıklamamaya göre, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Bu depremlerin tam etkisi hala ortaya çıkıyor. Sahadaki durum çok hızlı değişiyor, ihtiyaçlar her dakika artıyor. Hayatta kalanlar için bu süreç hayatlarının en zor dönemlerinden biridir ve iyileşmeye giden yol uzun olacak. En acil ihtiyaçlar, barınak, sağlık, sanitasyon, gıda ve su." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Chapagain, bu süreçte psikolojik desteğin de önemine değindi.

Açıklamada, Chapagain'in Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiği belirtildi.

IFRC, 7 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için 70 milyon frank değerinde acil uluslararası yardım başvurusu başlatmış, daha sonra bu rakamı 200 milyon franga çıkarmıştı.

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