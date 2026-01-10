Türkiye iddiası bile katil İsrail'in kabusu oldu: Orta Doğu hesaplarımız bozulur

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Paktı'na üye olmak isteğini öne sürdü. ABD basını konuya ilişkin haberinde, 3 ülkenin savunma ittifakında güçlerini birleştirebileceğine dikkati çekerek ittifakın "Birine saldırı, hepsine saldırıdır" mottosuyla kurulacağını vurguladı.

NATO'nun 5'inci maddesine atıfta bulunulan haberde, Türkiye'nin ittifaka katılmak için ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü yazdı. Yeni savunma ittifakının yakın zamanda hayata geçirilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu öne sürren ABD basını haberinin devamında, 3 ülkenin savunmadaki yeteneklerine değindi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in manşeti

Muhtemel ittifakın NATO'nun 5'inci maddesi olan kolektif savunma ile benzerlik taşıdığına atıfta bulunan ABD basını, Suudi Arabistan'ın mali gücüne değinirken Pakistan'ın savunma kapasitesini ve balistik füze altyapısına dikkat çekti. Türkiye'ye özel parantez açılan haberde, Ankara'nın ise güçlü ordusu ve gelişen savunma sanayisiyle olası savunma ittifakında yer alacağını iddia etti.

Öte yandan Türkiye'nin söz konusu savunma ittifakı hakkında resmi bir açıklamasının olmadığı biliniyor.

İDDİASI BİLE SOYKIRIMCIYI TELAŞLANDIRDI

ABD basının Türkiye-Pakistan- Suudi Arabistan savunma ittifakı iddiası soykırımcı İsrail'in yayın kuruluşlarının da gündemine girdi. "Türkiye, Suudi Arabistan-Pakistan savunma ittifakını katılmayı hedefliyor" başlığıyla haber yayımlayan İsrail basını News1, ""ABD basını çarpıcı bir ittifak iddiasında bulundu. Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlüsü arasında bahsedildiği gibi bir ittifak gerçekleşirse sessizce kurulan bu güç, bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağı karşılıklı bir savunma anlaşmasıdır." dedi.

Söz konusu ittifakın İsrail'e karşı caydırıcı bir güç olabileceğini yazan Tel Aviv basını haberinin devamında, "Bu ittifakın stratejik etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Çünkü bölgesel güç ve NATO dengelerini değiştirebilir, Pakistan'ın nükleer kapasitesinin dahil edilmesiyle bölgede başta Tel Aviv'e karşı olmak üzere önemli bir caydırıcı güç oluşturabilir. İttifak üyesi devletlerarasında ekonomik ve teknolojik iş birliğine sahne olabilir." denildi.

İsrail basının manşeti

"TEL AVİV İÇİN TEHDİT ANLAMINA GELİYOR" KORKUSU

Bölgedeki Müslüman eksenin güçleneceğini belirten İsrail basını, nükleer kapasiteye sahip üçlü bir ittifak'ın özellikle Ankara ile gerilen ilişkiler döneminde Tel Aviv için tehdit anlamına geldiğini aktardı.

Tel Aviv'in hazırlıklarını yeniden yapması gerektiğine işaret eden İsrail basını analiz haberinde, "Orta Doğu'da silahlanma yarışı güçlenirken Suudi Arabistan'ın nükleer şemsiyesine karşı İsrail'in hazırlıklarını yeniden yapması gerekecek. Eğer olası ittifak Suudi Arabistan'ın Washington'a olan bağlılığını azaltırsa Tel Aviv bölgede Amerikan nüfuzunun azalmasıyla karşı karşıya gelebilir." ifadelerine yer verdi.

Farklı bir İsrail yayın kuruluşu Maariv gazetesi de ABD basının 3'lü savunma ittifakın yakın markaja aldı. Tel Aviv basını haberinde, "Bu olası ittifakın ardında tek bir gerçek yatıyor. Türkiye'nin çıkarları ile Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Güney Asya, Orta Doğu ve hatta Afrika'daki çıkarlarının giderek örtüşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye ayrıca, bu anlaşmayı, üç ülkeyle de güçlü askeri bağları olan ABD'nin güvenilirliği ve Başkan Donald Trump'ın NATO'ya olan bağlılığı hakkındaki sorular ışığında, güvenliği ve caydırıcılığı güçlendirmenin bir yolu olarak görüyor." Şeklinde ifadelere yer verdi.

"TÜRKİYE İÇERİDEYKEN İSRAİL DIŞARIDA KALIR"

İsrail basının haberindeki en can alıcı nokta ise şu ifadeler oldu;

"Bu ittifak gerçekleşirse Orta Doğu'da Tel Aviv hesapları bozulurken yeni bir dönem başlatabilir. Yani Türkiye içerideyken İsrail dışarıda kalır."