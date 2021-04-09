09 Nisan 2021 Cuma 20:27 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:52

Resmi kaynaklar Türkiye ile Azerbaycan'ın Karabağ'da büyük bir terör operasyonu yapacağını bildirildi.

"Son aylarda yoğunlaşan ve kesintisiz devam eden tatbikatların amacı ve hedefi Karabağ'ın dağlık kesiminde kalan illegal Ermeni grupları silahsızlandırmaktır." diyen kaynaklar "Şu anda bu perspektif için askeri hazırlıklar, harekat planları tamamlandı, ideolojik ve bilgilendirme hazırlıkları devam etmekte." dedi.

Ağdara, Hocavend ve Hocalı'daki silahlı Ermeniler etkisiz hale getirileceği belirtilirken terörle mücadele operasyonları kapsamında Karabağ'ın terörden arındırılacağı ve illegal silahlı Ermeni gruplarını köylerden ve yerleşim yerlerinden tamamen uzaklaştırılacağı iddia edildi.

Musavat.com'a açıklama yapan resmi kaynaklara göre terör operasyonlarının hedef üssü Hankendi olacak şekilde yoğun bir saldırı başlatılacak.

Rusya'nın sürece müdahale edeceği iddia edilirken "Bu müdahale 44 günlük savaşta olduğu gibi olacak. Şu anda Azerbaycan, kalıntıları Şuşa'da bulunan Ermenilerin sivillere attığı Rus yapımı "Alexander-M" füzesiyle Kremlin'i operasyona müdahale etmemesi için "sıkıştırmaya" çalışıyor." denildi.