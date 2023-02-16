''Türkiye ile aramızda hep barış olmasını temenni ediyorum''

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Türkiye'yi ziyaret eden ve Adıyaman'daki Ermenistan Arama Kurtarma Ekibi kampında incelemelerde bulunan Rubinyan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Rubinyan, deprem bölgelerindeki durumu haberlerden takip ettiklerini ancak sahada yaptıkları incelemelerde çok daha ağır görüntülerle karşılaştıklarını söyledi.

Çok büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğuna işaret eden Rubinyan, "Felaketin ilk gününden itibaren Ermenistan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdik. Ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırları üzerinden iki sefer Türkiye'ye insani yardım gönderdik. Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la böyle ağır bir felaketle karşılaşan Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi ve dayanışma içinde olduğumuzu bizzat buraya gelerek dile getirmenin uygun olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Depremin Ermenistan'da da hissedildiğini, bunun bir kez daha aynı coğrafyada birbirine bağlı olarak yaşandığını gösterdiğini belirten Rubinyan, "Her manada burada hissedilen her şey, Ermenistan'da da hissediliyor." dedi.

- "Ermenistan, elinden gelen her türlü yardıma hazırdır"

Rubinyan, "Bugün burada bizi maalesef paylaştığımız acı bir araya getirdi ancak bizi bir gün mutluluğun, felaketin değil karşılıklı işbirliğinin bir araya getireceğini ümit ediyoruz. Bir kez daha yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilemek istiyorum. Ve tabii ki Ermenistan, elinden gelen her türlü yardıma hazırdır, bundan sonra aramızda hep barış olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ermenistan halkının deprem esnasındaki ve sonraki gelişmelere ilişkin hissiyatına değinen Rubinyan, "Maalesef deprem, Ermenistan halkına yabancı bir konu değil. Başta dediğim gibi, aynı coğrafyada yaşıyoruz ve bölgemiz ne yazık ki deprem bölgesi. Böyle durumlarda toplumlar arasında sadece dayanışma yaşanır. Felaket karşısında Ermenistan'ın Türkiye'ye yardımı, Ermeni toplumunun duygularını yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "UMARIM FELAKETLERDEN UZAK OLURUZ"

15 Şubat'ta, Alican Sınır Kapısı'nı geçerek Adıyaman'a 2 tır dolusu insani yardım daha gönderildiğini aktaran Rubinyan, Ermenistan Arama Kurtarma Ekibinin yanına gelmeden önce söz konusu tırları bizzat karşıladıklarının altını çizdi.

Rubinyan, "Bu felaketten zarar gören komşumuza yeniden başsağlığı diliyorum, dayanışmamızı ifade etmek istiyorum, sürdürülebilir barışı sağlayabileceğimizi ümit ettiğimi bir defa daha belirtmek istiyorum. Umarım felaketlerden uzak oluruz ve daha iyi koşullarda birbirimize daha iyi şeyler dileriz." diye konuştu.

Ermenistan ve Türkiye arasında yürütülen normalleşme sürecine işaret eden Rubinyan, şunları kaydetti:

"Normalleşme, ilk önce bölgede istikrar ve barışı, ikinci olarak ekonomik işbirliği ve daha başka alanlarda işbirliğini sağlayacaktır. Biz buraya Ankara'dan geldik. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmemizde, bazı konularda anlaşmalara vardık. Örneğin; bir bölümü Ermenistan'da diğer bölümü Türkiye'de bulunan tarihi Ani Köprüsü'nü ortaklaşa yeniden inşa etme ve sınırın tamamen açılması için normalleşme sürecini hızlandırma konusunda anlaşmaya vardık."

Rubinyan, gelecekteki görüşmeler için şimdilik tarih belirlenmediğine dikkati çekerek bu felaketten sonra Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan köprünün 30 yıldan fazla bir süreden sonra ilk defa açılmasının önemli olduğunu belirtti.

- TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN ERMENİSTAN KAMUOYUNA MESAJ

Mirzoyan ve Rubinyan'ın deprem bölgesine yaptığı ziyarete katılan Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Türkiye Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç da Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'e yaptığı açıklamada, Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.

Kılıç, acının hafifletilmesi için çevre ülkelerin yardımının önemli olduğunu, Ermenistan'ın da diğer ülkeler gibi bu acı olayda Türkiye'nin yanında bulunduğunu, arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderdiğini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Ermeni halkının taziyelerini iletmek için bizzat Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kılıç, tüm bunların çok önemli gelişmeler olduğuna ve Ermenistan'ın gösterdiği desteğin hiç unutulmayacağına işaret etti.

Kılıç, acıların insanları yakınlaştırdığı gibi, bu dönemde ilişkilerde yaşanan yakınlaşmanın ve atılan adımların, gelecek dönemde ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde olumlu etki göstereceğine emin olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını anımsatan Kılıç, sınırdan geçişlerle ilgili konularda çalışmaların hızlandırılması için taraflar arasında mutabakat sağlandığını, Alican Sınır Kapısı'ndaki köprünün işlerlik kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

- ALİCAN SINIR KAPISI, 1988'DEN BU YANA İLK KEZ DEVREYE GİRMİŞTİ

Ermenistan'dan gelen ve 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, 8 Şubat'tan itibaren Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalara katılıyor.

Erivan yönetimi, 11 Şubat ve 15 Şubat'ta Türkiye'deki depremzedeler için iki ayrı insani yardım konvoyu göndermişti. Tırlarla gelen yardımların geçişi için Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı 1988'den bu yana ilk kez devreye girmişti.