Türkiye ile Azerbaycan imzayı attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu'nun 11'inci Toplantısı kapsamında iki ülke arasında düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Bakan Işıkhan törene ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu'nun 11'inci Toplantısı'nın ardından hazırladığımız protokolün imza törenini gerçekleştirdik. Derdi derdimiz, sevinci sevincimiz kardeş Azerbaycan'ımız ile her alanda olduğu gibi çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmaya, ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli sürece destek veren mevkidaşım Sayın Sahil Babayev başta olmak üzere Azerbaycanlı muhataplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.