Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerini karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.

Amrullayev, Facebook hesabından Bakü'de kurulan TAÜ'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

TAÜ'nün Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesinin paydaşlığıyla faaliyet göstereceğini bildiren Amrullayev, "Kardeş Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğine yeni katkı sağlayacak TAÜ, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerini karşılamaya tam hazırdır." ifadelerini kullandı.

Amrullayev, TAÜ'de, ODTÜ'nün desteğiyle bilgisayar mühendisliği, İTÜ'nün desteğiyle endüstri mühendisliği, Hacettepe Üniversitesinin desteğiyle gıda mühendisliği eğitimleri verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi yükseköğretim alanında uygulanan bu önemli projeden aktif şekilde yararlanmaya çağırıyorum. Ülkemize ve eğitimimize hayırlı olsun."

19 Şubat 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

