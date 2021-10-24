'Türkiye ile bağımız çok güçlü' dedi ve ekledi: Türkler bize çok yardımcı oldu

AA 24 Ekim 2021 Pazar 22:07 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 22:11

Büyükelçi Güney, Musul'daki temasları kapsamında Valilik binasında Vali Necim el-Cuburi ile bir araya geldi. Görüşmeye Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Irak Koordinatörü Mustafa Yazıcı da katıldı.

Güney, burada Vali Cuburi ile yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin, Irak'ın tümüyle olduğu gibi Musul ile de derin, köklü, beşeri, tarihi ve ekonomik ilişkileri olduğunu söyledi.

Musul'un, farklı unsurların bir arada yaşama becerisini göstermesi gereken bir vilayet olduğunu kaydeden Güney, geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın tüm Musul halkını mağdur ettiğini, bugün de aynı şekilde terör örgütü PKK'nın halkı mağdur etmeye çalıştığını belirtti.

Güney, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Musul'un mutlak surette daha refaha, istikrara ve huzura kavuşmasını hedefliyoruz. Bu arzumuz Irak'ın tümü için geçerli ama Musul burada biraz istisnai bir örnek. Çünkü hakikaten DEAŞ döneminde ciddi şekilde tahribata uğradı." diye konuştu.



Musul'un yatırımcıya ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'nin de yatırımcıları olduğunu dile getiren Güney, Türkiye ve Irak'ın su konusunda da yakın temas halinde çalıştığını belirtti.

- Musul Valisi: "Komşu Türkiye ile ilişkilerimiz ve bağımız çok güçlü"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisinin Musul'a ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Cuburi, "Komşu Türkiye ile ilişkilerimiz ve bağımız çok güçlü. Türk şirketleri Musul'un yeniden imarında bize çok yardımcı oldu. Türk şirketleri de halen Musul genelinde hastane, kanalizasyon, yol ve köprü yapımındaki çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

Cuburi, Türkiye ile gelecekte de ilişkilerin güçlü şekilde devam etmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Büyükelçi Güney, beraberindeki heyetle Musul'daki temasları kapsamında Telafer ilçesini de ziyaret etti.

TİKA'nın Telafer'de inşa ettiği uluslararası standartlardaki bir futbol sahasının açılışını yapan Güney, ilçede Türkmen yetkililer ve halkla da bir araya geldi.