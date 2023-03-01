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Dünya

''Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyoruz''

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, ülkesinin birçok alanda Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuladığını ifade etti. Sadık, Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutuna ise övgüde bulundu.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 02:11 - Güncelleme:
''Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyoruz''
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Bakan Sadık, başkent Hartum'daki makamında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan ve Afrika Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Köse'yi kabul etti.

"TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİNİ ARZULUYORUZ"

Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutuna övgüde bulunan Sadık, "Sudan, araştırma, eğitim ve kapasite geliştirme başta olmak üzere her alanda Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Çobanoğlu da Sudan'ın, Afrika'ya açılan bir bağlantı ve giriş kapısı olarak stratejik konumu nedeniyle Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan da diplomatik kadrolar için bilimsel araştırma, eğitim ve öğretim alanlarındaki işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Sudan Dışişleri Bakanlığı ve Sudan üniversitelerinde yaptığı görüşmeler hakkında Bakan Sadık'ı bilgilendirdi.

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