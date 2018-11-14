Sulejman Ugljanin: Türkiye ile her alanda iş birliğine ihtiyacımız var

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Sulejman Ugljanin, Türkiye'de Sancak kökenli yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığına işaret ederek, "İş birliğimiz üst düzeyde. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında bulunan Türkiye ile her alanda iş birliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da 4 Kasım'da yapılan azınlık temsilcileri seçimini yeniden kazanan Boşnak siyasetçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'daki Boşnak azınlığın sorunlarını ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Sırbistan'daki bazı devlet yetkililerinin uluslararası arenada ülkedeki Boşnak halkının yeterince olgun olmadığını göstermeye çalıştığını savunan Ugljanin, Sırbistan'da yaşayan Boşnakların 4 Kasım'da buna en iyi cevabı verdiğini ifade etti.

Ugljanin, azınlık temsilcileri seçiminin ardından oluşturulacak yeni yönetimin, Boşnak halkının ve Sancak bölgesinin hakları için mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

Sırbistan'ın devlet organlarının Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde baskıcı bir tutum sergilediğini söyleyen Ugljanin, "Bu bölgede yaşayan Boşnakların ölümünden hiç kimse ceza almadı. Basit bir trafik cezası için bile 10 gün gözaltı verilirken, Boşnakları öldürmek suçtan sayılmıyor herhalde." ifadelerini kullandı.

Ugljanin, Sırbistan devletinin Sancak bölgesine 1990'lı yıllardan beri adeta "üvey evlat" gibi davrandığını vurgulayarak, devlet organlarıyla herhangi bir düzeyde iş birliği yapılmadığını ifade etti.

Eski yasaya göre ülkedeki azınlıkların devlet kurumlarında çalışma hakkına sahip olduğunu ancak bunun silinerek azınlıklara iktidarın kontrolünde haklar tanındığını belirten Ugljanin, "Bunları yapanlar, başı Belgrad'da bulunan ahtapot misali paralel yapılar. Bunları yok etmedikçe Sırbistan adil bir devlet olamaz." diye konuştu.

"Türkiye ile Sancak Boşnakları arasında derin bir bağ var"

Ugljanin, Sancak bölgesinde Boşnakça dilinin kullanımına yönelik sürecin ise yavaş ilerlediğini belirterek, bu sürecin aynı paralel yapılar yüzünden ilerlemediğini ve Boşnaklara kendi dillerinde eğitim hakkı verilmediğini söyledi.

Sancak bölgesinde okula giden çocukların kitap temini noktasında da sıkıntılar yaşadığını aktaran Ugljanin, "Çocuklarımıza ayrımcılık yapıldı. Kitapları verilmedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla bu kitaplar alındı." dedi.

Ugljanin, Türkiye ile Sancak bölgesinde yaşayan Boşnaklar arasında derin bir bağ bulunduğunu belirterek, "Sancak kökenli yaklaşık 3 milyon insan Türkiye'de yaşıyor. İş birliğimiz üst düzeyde. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında bulunan Türkiye ile her alanda iş birliğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Sancak'ta yaşayan çocukları eğitimlerine Türkiye'deki üniversitelerde devam etmeleri için teşvik etmeleri ve Sırbistan'da açılan Türk firmalarında çalışmaları gerektiğini vurgulayan Ugljanin, "Tüm kapılarımız açık olmalı." dedi.

Ugljanin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkilerin Boşnaklar için çok önemli olduğunun altını çizerek, bu iyi ilişkilerden somut sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin de desteklediği Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'nin bölge ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'u Avrupa Birliğine (AB) bağlayacağını kaydeden Ugljanin, bu otoyolun bölgedeki insanları da birbirine bağlayacağını vurguladı.

Sulejman Ugljanin, Sırbistan'daki Boşnak azınlığın sorunlarının sadece uluslararası toplumun yardımıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.