Türkiye ile İsrail arasında ticaret canlanıyor

Türkiye ve İsrail'in ilişkilerinin gerilmesine neden olan İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle iki ülke 2018'de büyükelçileri sınır dışı etmişti.

Geçen aylarda ise Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığını azaltacak bir seçenek olarak İsrail ve Türkiye arasında doğalgaz boru hattı kurulması fikrinin tekrar gündeme gelmesi iki ülke arasında ikili ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak görüldü.

Yıllarca süren anlaşmazlığa rağmen İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret devam etti ve Türkiye, İsrail'in en önemli ortaklarından biri olmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret 2021'de %30 artarak 7.7 milyar dolara ulaştı.

İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivai, "Ticaret ataşeliğinin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü gösteriyor. On yıldan uzun süre sonra, iki ülke arasında ortak bir ekonomik konferans düzenlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bakanlık, söz konusu adımın şu anda Türkiye'ye ihracat yapan 1,500'den fazla İsrailli şirkete destek olacağını açıkladı.