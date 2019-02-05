14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,218
  • 5,9709
  • 220.099
  • 102.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

‘Türkiye ile ittifakımızı güçlendireceğiz’

ABD ve bölgedeki işbirlikçilerinin devirmeye çalıştığı Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı bir canlı yayında, kendisine ilk desteği veren isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GUAIDO’YU ARADI 

İspanyol La Sexta televizyonuna bir mülakat veren Maduro, sunucunun kendisinden devlet başkanlarına mesajlar vermesini istemesi üzerine önce Türkiye’ye selam yolladı. Başkan Erdoğan’a seslenen Maduro, “Türkiye ile ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik ittifakımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Canlı yayında bir sürprize imza atarak ABD ve destekçilerinin ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığı kukla muhalif Juan Guaido’yu da arayan Maduro,  darbeci lider telefonu açmayınca telesekretere mesaj bıraktı. Venezuela lideri, mesajında, “Ne yaptığını iyi düşün genç adam. Ülkeye daha fazla zarar verme. Darbe stratejisini terk et. Eğer bir şeye katkıda bulunmak istersen, oturur yüz yüze konuşuruz” ifadelerini kulandı. 

 

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

'Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor'

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

'Babamın serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

'Babamın serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

BM Venezuela kararını açıkladı

BM Venezuela kararını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA