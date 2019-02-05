‘Türkiye ile ittifakımızı güçlendireceğiz’

GUAIDO’YU ARADI

İspanyol La Sexta televizyonuna bir mülakat veren Maduro, sunucunun kendisinden devlet başkanlarına mesajlar vermesini istemesi üzerine önce Türkiye’ye selam yolladı. Başkan Erdoğan’a seslenen Maduro, “Türkiye ile ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik ittifakımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Canlı yayında bir sürprize imza atarak ABD ve destekçilerinin ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığı kukla muhalif Juan Guaido’yu da arayan Maduro, darbeci lider telefonu açmayınca telesekretere mesaj bıraktı. Venezuela lideri, mesajında, “Ne yaptığını iyi düşün genç adam. Ülkeye daha fazla zarar verme. Darbe stratejisini terk et. Eğer bir şeye katkıda bulunmak istersen, oturur yüz yüze konuşuruz” ifadelerini kulandı.