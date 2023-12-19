İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0955
  • EURO
    31,967
  • ALTIN
    1909.89
  • BIST100
    7725.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye ile KKTC arasında ortak liman ve deniz eğitimleri yapıldı
Dünya

Türkiye ile KKTC arasında ortak liman ve deniz eğitimleri yapıldı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahil güvenlik güçlerinin, 'ortak liman ve deniz eğitimleri' yaptıkları bildirildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 20:34 - Güncelleme:
Türkiye ile KKTC arasında ortak liman ve deniz eğitimleri yapıldı
ABONE OL

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında sahil güvenlik güçleri arasında ikili işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 11-15 Aralık tarihlerinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-92 ve TCSG-103 botlarının katılımıyla Girne'de liman ziyareti ile ortak liman ve deniz eğitimleri yapıldığı ifade edildi.

Liman ve deniz eğitimlerine iki ülkeden sahil güvenlik personelinin katıldığı belirtilen açıklamada, eğitimde, şüpheli bir gemiye yaklaşma, gemiyi durdurma ve gemiye çıkma, gemi ile tekne kontrolü ve gemi araması, denizden güvenlik sağlanması, deniz ve limanda toplumsal olaylara müdahale, düzensiz göç, arama kurtarma ve tıbbi tahliyenin icra edildiği bildirildi.

  • Türkiye KKTC ortak liman
  • sahil güvenlik eğitimi
  • deniz eğitimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.