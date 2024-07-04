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Dünya

Türkiye ile KKTC arasında tarihin en büyük anlaşması! 16 milyar liralık bütçe ayrıldı

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında tarihin en büyük anlaşması olarak nitelendirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin KKTC için 16 milyar liralık bütçe ayırdığını bildirdi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Türkiye ile KKTC arasında tarihin en büyük anlaşması! 16 milyar liralık bütçe ayrıldı
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Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek yakın zamanda imzalanan "2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin Üstel, KKTC'de yaşayan halk ve ülkeleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile sık sık bir araya geldiklerini ve projeleri konuştuklarını aktararak, bugünkü görüşmede de 5 Haziran'da imzalanan anlaşmada öncelik verilecek alanlar üzerine görüştüklerini ifade etti.

Üstel, bu anlaşmanın tarihin en büyük protokolü olduğunu ve Türkiye'nin KKTC için 16 milyar liralık bütçe ayırdığını kaydederek, geçmişte 2012'de başlayan "Asrın Projesi"nin 2015'te bittiğini ve KKTC'deki bazı bölgelere su erişimi konusunda adımlar atmaya devam edeceklerini anlattı.

Yenilenen Ercan Havalimanı'nın kullanıma açılmasıyla kısa sürede yüzde 45 yolcu artışı olduğunu aktaran Üstel, ülkedeki bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülke ekonomisinin yavaş yavaş daha iyi bir noktaya geldiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Üstel, KKTC'de sağlık ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda ülkenin ihtiyacına göre çalışmalar yapmak ve çeşitli alanlara öncelik vermek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştüklerini ifade etti.

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