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Dünya

Türkiye ile normalleşme komşuyu karıştırdı! Mecliste birbirlerine girdiler

Ermenistan Ulusal Meclisi'nin bu sabahki oturumunda ‘Türkiye' kavgası yaşandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ile normalleşme adımlarına karşı muhalefet milletvekilleri 'Ermenistan'da soykırımı inkar eden ağır suç işlemiş sayılmalı' yasa tasarısını oylamaya sunmak istedi. Oturumu yöneten meclis başkanın yasa tasarısıyla ilgili açıklamalarının ardından hükümet ve muhalefet milletvekilleri kavgaya tutuştu.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Türkiye ile normalleşme komşuyu karıştırdı! Mecliste birbirlerine girdiler
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Ermenistan medyasının haberine göre, Ermenistan Parlamentosu'nun bugünkü oturumunda hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavga, Türkiye ile normalleşmek için ciddi adımlar atmaya başlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çalışmalarının ardından yaşandı. Paşinyan'ın Türkiye normalleşmesi Ermenistan'daki muhalefet ittifakı "Armenia" tarafından tepkiyle karşılandı. Muhalefet ittifakı, Paşinyan'a karşı "Ermenistan'da soykırımı inkar eden ağır suç işlemiş sayılmalı" yasa tasarısını oylamaya sunmaya kalkıştı. Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alena Simonyan'ın tasarı hakkındaki açıklamaları hükümet ve muhalefet milletvekillerini birbirine düşürdü.

ERMENİSTAN MECLİSİNDE 'TÜRKİYE' TARTIŞMASI

Ermenistan medyasında yer alan haberlere göre, bugünkü Ermenistan Ulusal Meclisi oturumunda gergin anlar yaşandı. Hükümet ve muhalefet milletvekilleri birbirine girdi. Çatışma, Parlamento Başkanı Alen Simonian'ın Ulusal Meclis oturumuna başkanlık ettiği sırada Hayastan'dan Artsvik Minasian ve Garnik Danielian ile sert bir şekilde tartışmasının ardından çıktı.

TARTIŞMA KIZIŞTI

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan'ın Ermenistan kanadında iç çatışma yaşandığı iddialarına ilişkin açıklamasının ardından gerginlik daha da tırmandı. Simonyan, parti dışı üyelerin "Daşnaktsutyun partisi tarafından esir alındığını" söyledi. Simonyan'ın sözleri Ermenistan Milletvekili Garnik Danielyan tarafından hemen salondan itiraz edildi, ardından diğer muhalefet temsilcileri de tartışmaya katıldı.

20 DAKİKALIK ARA VERİLDİ

Sosyal medyada yayınlan görüntülerde, muhalif milletvekili Gegham Manukyan ile iktidardaki Sivil Sözleşme fraksiyonu üyesi Vahe Ghalumyan arasındaki sözlü tartışmanın nasıl kavgaya dönüştüğü görüldü. Çatışmanın ateşi kısa sürede büyüdü. Diğer milletvekilleri de kavgaya katıldı. Aren Mkrtchyan ve Narek Grigoryan, kendi meslektaşları tarafından engellenmeye çalışıldı. Birkaç dakika sonra devlet güvenlik görevlileri, çatışmaya katılanları ayırmak için salona girdi. Daha sonra konuşmacı 20 dakikalık bir ara verdiğini duyurdu.

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