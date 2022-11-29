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Dünya

Türkiye ile Tunus arasında iş birliği

Türkiye ile Tunus, kültürel birçok alanda ortak yatırımlara işlerlik kazandırılması üzerinde anlaştı.

AA29 Kasım 2022 Salı 08:25 - Güncelleme:
Türkiye ile Tunus arasında iş birliği
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Çağlar Fahri Çakıralp'in Tunus Kültür İşleri Bakanı Hayet Guettat Guermazi'yi ziyaret ederek son derece yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, görüşmede iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin zenginliği ve bu alandaki iş birliği olanaklarının ele alındığı bildirildi.

Tunus makamları tarafından yapılan açıklamada ise görüşmede müzik, sinema ve daha birçok kültürel üretimlerde iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak yatırımlara işlerlik kazandırılması için bir teklif paketi üzerinde müttefik kalındığı kaydedildi.

Açıklamada, 2023 yılında Kartacalı Komutan Hanibal ile Tunuslu Hayreddin Paşa gibi iki tarihi şahsiyet üzerinden örnek projelerin uygulanacağı ifade edildi.

  • Tunus
  • Tunus Büyükelçiliği
  • Çağlar Fahri Çakıralp

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