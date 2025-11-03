Türkiye İsrail'i sarstı: Bölgesel süper güç yolunda

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, Türkiye'nin son dönemde Kızıldeniz hattında attığı stratejik adımları mercek altına alan dikkat çekici bir analiz yayımladı. "İsrail'e Balistik Füzeler: Erdoğan Yeni Bir Arenada Kendini Kanıtlıyor" başlıklı haberde, Ankara'nın Afrika'daki askeri ve diplomatik hamleleri detaylı biçimde ele alındı.

"BÖLGESEL SÜPER GÜÇ"

Gazeteye konuşan Kenyalı uzman Dr. Rashid Abdi, Türkiye'nin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında izlediği politikalarla "bölgesel bir süper güç" haline geldiğini belirtti.

"YENİ ÜS KURULUYOR"

Haberde, Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığını binlerce personelle genişlettiği, ayrıca balistik füze menzilini geliştirebilecek yeni bir üs kurduğu öne sürüldü. Dr. Abdi, "Türkiye, Somali ile çığır açan bir güvenlik anlaşması yaptı. Türk askerleri ülkede etkin biçimde konuşlu. Bu üs, Ankara'nın savunma kapasitesini uzun vadede ciddi biçimde güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

"DENGELER DEĞİŞİYOR"

Israel Hayom, Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye arazi tahsis ettiğini ve Mogadişu'nun kuzeyinde "Şeyh el-Harb" bölgesinde bir liman ile uzay üssü kurulmasının planlandığını aktardı. Gazete, bu gelişmelerin Türkiye'nin Afrika'daki etkisini derinleştirdiğini ve bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

"TÜRKİYE ARTIK YALNIZCA AKDENİZ GÜCÜ DEĞİL"

Dr. Abdi'ye göre Türk Deniz Kuvvetleri artık Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz ve Somali açıklarında devriye faaliyetleri yürütüyor. Bu durum, Türkiye'nin yalnızca Akdeniz'de değil, Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu'nda da etkin bir güç haline geldiğini gösteriyor.

"İSRAİL DİKKATLİ OLMALI"

Haberde görüşlerine yer verilen İsrail Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Eugene Kandel, "Ankara'nın Afrika'daki etkinliği artıyor, İsrail buna karşı dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Israel Hayom, bu ifadeyi Türkiye'nin yükselen bölgesel etkisine dikkat çekmek için öne çıkardı.

İsrail–Afrika Enstitüsü Direktörü Shiri Fein-Grossman ise Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik açılımını örnek göstererek, "İsrail kıtada daha fazla yer almak istiyorsa, Türkiye'nin modelini dikkatle incelemeli" değerlendirmesini yaptı.

