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Dünya

Türkiye istediğini alıyor! İsveç, o ismi Türk polisine teslim etti

İsveç, NATO'ya girmek için Türkiye'ye verdiği terör suçlularını iade etme sözünü tutmaya başladı. Konuya ilişkin İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 01:56 - Güncelleme:
Türkiye istediğini alıyor! İsveç, o ismi Türk polisine teslim etti
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Alınan bilgiye göre, Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.

Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

TÜRK POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi.

PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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