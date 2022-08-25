Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid'de imzalanan muhtıra çerçevesinde ilk toplantı yarın Finlandiya'da yapılacak. Toplantıda Türkiye, bu zamana kadar yerine getirilmeyen 10 maddelik taahhütleri yineleyecek. Bu iki ülkeden iadesi istenen teröristlerin listesi de güncellendi. Daha önce istenip de iade edilmeyen teröristlerin ismi listeye eklendi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid'deki NATO toplantısında imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı yarın Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan isimlerin yer aldığı heyet temsil edecek.

İADE LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Toplantıda NATO üyeliği için Türkiye'nin daha önce muhataplarına ilettiği ancak bu zamana kadar yerine getirilmeyen 10 maddelik taahhütler hatırlatılacak. Teröristlerin iadesi ve yerine getirilmesi istenen taahhütler konusunda kararlı olunduğu, bunun test edilmemesi gerektiği vurgulanacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu arada NATO Zirvesinden sonra bu iki ülkeden iadesi istenen teröristlerin listesi de güncellendi. Daha önce bu ülkelerden istenip de iade edilmeyen teröristlerin ismi listeye eklendi.

İŞTE 10 TALEP

NATO zirvesinde imzalanan mutabakat gereği, Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK başta olmak üzere milli güvenliğe yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek vermeyecekleri taahhüdünde bulunmuşlardı. İşte Türkiye'nin istediği 10 telep:

- Türkiye'nin PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ ve uzantılarıyla yürüttüğü mücadeleye destek.

- Terörle mücadele için gerekli yasal düzenleme ve hukuki altyapının kurulması.

- PKK uzantılarına ait temsilciliklerin kapatılması, açılmasının engellenmesi.

- FETÖ faaliyetlerine izin verilmemesi. İltisaklı internet sitesi ve medya organlarının kapatılması.

- İade, malvarlığı dondurma ve terör iltisaklı derneklerin kapatılması taleplerinin karşılanması.

- Terörle bağlantılı kişilerin sınırdışı ve iade edilmesi.

- PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin paçavralarıyla gösteri yapılmasına izin verilmemesi.

- Türkiye'ye yönelik istihbarat paylaşımı yapılması.

- Savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılması.

- NATO'ya üye olmaları halinde bu taahhütlerin yerine getirilmesi.