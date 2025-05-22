İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8716
  • EURO
    44,1076
  • ALTIN
    4139.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye itirazları karşılık bulmadı: Savaşmadan yenildik
Dünya

Türkiye itirazları karşılık bulmadı: Savaşmadan yenildik

Yunanistan'da, Türkiye'nin Avrupa savunma yapısına entegrasyonu ve artan etkisi, hem siyasi çevrelerde hem de basında dikkat çekici tepkilere yol açtı. Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis, Türkiye'nin Avrupa savunmasındaki yükselen rolüne ilişkin, 'Ben bile böylesine aşağılayıcı bir yenilgiyi, üstelik savaşmadan, hayal bile edemezdim' ifadelerinde bulundu. Yunan basını ise bu durumu 'Viyana düştü, Türkiye Avrupa'da' başlığıyla duyurdu.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Türkiye itirazları karşılık bulmadı: Savaşmadan yenildik
ABONE OL

Türkiye'nin Avrupa savunmasına entegrasyonu Yunanistan'da endişeye yol açtı. Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis Türkiye karşısında aşağılayıcı bir yenilgi aldıklarını söyledi. Yunan basını ise "Viyana düştü, Türkiye Avrupa'da" başlığını kullandı. İşte tüm detaylar...

Türkiye, son yıllarda izlediği çok yönlü dış politika ve hızla gelişen savunma sanayisiyle bölgesel ve küresel düzeyde etkisini artırıyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasi, Türkiye'yi dünyadaki kriz alanlarında arabulucu konumuna taşırken, savunma alanındaki yerli ve milli hamleler, ülkeyi küresel bir teknoloji üreticisine dönüştürdü.

Ankara'nın Mısır, Suudi Arabistan ve İtalya gibi ülkelerle kurduğu stratejik ilişkiler, Avrupa savunma sistemiyle entegrasyon süreci ve Terörsüz Türkiye sürecinde sağlanan başarılar, Türkiye'nin bölgesel güçten küresel oyuncuya dönüşümünün işaretleri olarak değerlendiriliyor.

KOMŞUDA TÜRKİYE PANİĞİ

Türkiye'nin bu atılımları komşuda panikle karşılandı.

Son olarak birçok Yunan haber sitesi Türkiye'nin Avrupa savunma sistemiyle entegrasyonunu Yunanistan'ın yenilgisi olarak nitelendirdi.

Savvas Kalenderidis, Yunan basınına yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin ürettiği silahların ülkelerini tehdit ettiğini söylemek yerine AB'yi güçlendirmek için Türkiye'yi finanse etmek durumunda kalacaklarını söyledi.

Kalenderidis, Yunanistan Türkiye ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalaması durumunda, "Ankara'dan tehdit var" iddialarını öne sürme hakkından mahrum kalacaklarını söyledi.

Bu durumda diğer ülkelerden destek istemeyeceklerini ifade etti.

ATİNA'YA TÜM KAPILAR KAPANDI

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, hazırladıkları Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini söyledi.

Yunan basını AB'nin destekleyeceği ordulardan birinin de Türkiye olduğunu yazdı.

Türkiye'yi dışlamak için kapı kapı dolaşan Atina'nın Brüksel'de kapalı kapılar ardında kaldığı belirtildi.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELDİ"

NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin AB için vazgeçilmez bir ortak haline geldiği ifade edildi.

Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın "Bu projeye yalnızca AB değerlerini benimseyen ülkeler katılmalı" sözlerine yer verilirken, Atina'nın Brüksel'de kapalı kapılarla karşılaştığını yazdı.

Yunan basını "Yunanistan büyükelçiliklerine Türkiye'ye yönelik çekincelerini dile getirmeleri talimatı verildi. Ancak bu itirazlar Brüksel'de karşılık bulmadı" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA TÜRK RÜZGARI, YUNAN BASINI: VİYANA DÜŞTÜ!"

AB ülkelerinin 150 milyar avroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaşmasına dikkat çekilirken Türkiye'nin pastadan pay almasının muhtemel olduğu belirtildi.

Bir başka Yunan haber sitesi, yaşanan gelişmeleri, "Viyana düştü... Türkiye Avrupa'da" başlığıyla duyurdu.

"AŞAĞILAYICI YENİLGİ"

Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis Türkiye'nin Avrupa savunmasına entegrasyonunu Helenizm için büyük bir yenilgi olduğunu ifade etti.

Valinakis,"Ben bile böylesine aşağılayıcı bir yenilgiyi, üstelik savaşmadan, hayal bile edemezdim" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.