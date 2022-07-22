Yunanistan silahlanma harcamalarını artırmaya devam ediyor. Yunan basını, silahlı kuvvetlerin yeni planını duyurdu. Buna göre; Alman Leopard tankları ve MEKO sınıfı fırkateynlerin modernizasyonunun yanı sıra yeni savaş gemileri alımı gündemde yer alıyor.

Enflasyon neredeyse son 30 yılın rekorunu kırdı, 2010'daki büyük ekonomik krizin etkileri tamamıyla aşılamadı...

Ekonomik olarak zor durumda olan Yunanistan, buna rağmen silahlanmaya ağırlık vermeye devam ediyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Yunan Protothema gazetesi donanma için alınacak "korvet türü savaş gemisi seçim sürecinin" son düzlükte olduğunu yazdı.

HIZLI TESLİM EDİLEBİLMESİ İÇİN DOHA'LARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Habere göre; Yunan donanmasının, maliyet açısından İtalyan Doha tipi korveti alma olasılığı oldukça yüksek.

Yunan Savunma Bakanlığı, İtalya'ya vereceği 4 korvet siparişinden 2'sinin hızlıca teslim edilebilmesi nedeniyle Doha'lara öncelik veriyor.

İtalyan korvetlerin dışında Fransa ve Hollanda korvetleri de Atina'nın değerlendirdiği seçenekler arasında. 4 korvet alımının Yunan donanmasına maliyeti 2 milyar euroyu bulabilir.

LEOPARD TANKLARI GÜNCELLENECEK

Yunan basınına göre yeni korvetlerin alımı ile Ege'deki Yunan deniz alanının gözetlenmesi amaçlanıyor.

Yunan silahlanma programı kapsamında, Alman Leopard tanklarının modernizasyonu da planlanıyor. Maliyetinin ise 1 milyar euroya kadar ulaşması bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN ABD'DEN 7 ROMEO TİPİ HELİKOPTER ALMASI DA MASADA

7 adet Romeo tipi Amerikan denizaltısavar helikopterlerin alınması da Atina'nın gündeminde yer alıyor.

Anlaşma sağlanırsa 7 helikopterin ilk 3'ünün 2023'te, diğer 3'ünün 2024 ve sonuncusunun da 2025'te Atina'ya teslim edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'da maliyeti 500 milyon euro olan MEKO sınıfı firkateynlerin modernizasyonu da masada.