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Dünya

Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı

Türkiye'nin İHA'ları karşında zora düşen Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı. Yunanistan'ın bir dizi Heron İHA'yı üç yıl süreyle kiraladığı öğrenildi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 08:37 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 08:37
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de aktif bir şekilde kullandığı insansız hava araçlarına (İHA) karşı eli kolu bağlanan Yunanistan, çareyi İsrail’in kapısını çalmakta buldu.

Bloomberg'in haberine göre, İsrail ile Yunanistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan anlaşma kapsamında, İsrail’in Yunanistan’a üç yıl süreyle Heron kiralayacağı bildirildi.

Kiralama ücretine ve Heron İHA’ların sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu insansız hava araçlarının “sınır güvenliği” için kullanılacağı belirtildi.

Yunanistan’a, kiralayacağı Heron’ları üç yılın ardından satın alma opsiyonu tanındığı kaydedildi. (Akşam)

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