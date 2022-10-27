İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6158
  • EURO
    18,7606
  • ALTIN
    996.335
  • BIST100
    3925.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye karşıtı Menendez'e federal soruşturma!
Dünya

Türkiye karşıtı Menendez'e federal soruşturma!

ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yeni bir federal soruşturma altında olduğu bildirildi.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Türkiye karşıtı Menendez'e federal soruşturma!
ABONE OL

Senatörün danışmanı Michael Soliman, Senatör Menendez'in bugün bildirilen soruşturmadan haberdar olduğunu ancak soruşturmanın kapsamını bilmediğini belirterek "Senatör her zaman olduğu gibi, kendisinden veya makamından talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazır." dedi.

Bir haber kuruluşu olan Semafor'da, federal savcıların son haftalarda Menendez ile bağlantılı kişilerle temasa geçtiği ifade edildi.

Menendez, 2015'te kendisine lüks hediyeler veren Floridalı bir göz doktoruna yardım etmek için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

Jüri 2017'de suçlamalar konusunda çıkmaza girmiş, savcılar Menendez'i yeniden yargılamayı reddetmişti. Suçlamalardan aklanan Menendez, 2018'de yeniden seçilmişti.

  • Bob Menendez
  • soruşturma
  • Türkiye karşıtı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.