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Dünya

Fransa'nın, savaş gemisini Yunanistan'a göndereceği iddia edildi

Fransa, Jean Bart fırkateyn Nisan'daki son görevinden sonra Yunanistan sularına gönderilecek.

Star.com.tr25 Mart 2021 Perşembe 23:02 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 23:04
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Fransa'nın Cassard sınıfı fırkateyni Jean Bart, donanma içerisinde Nisan ayında son bir görevini icra ettikten sonra Yunanistan'a gönderilecek.

Fransız Donanması, Jean Bart'ın 4 Mart 2021'deki "son görevinden" Toulon'a dönüp emekliye ayrılacağının söyledi fakat edinilen bilgiye göre fırkateyn yeni göreve gönderilecek.

Navalnews, geminin Nisan ayında Yunanistan'a konuşlandırılacağı konusunda mürettebatın bilgilendirildiğini iddia etti.

Fransız Donanması fırkateynleri Atina yakınlarındaki Piraeaus'ta boy gösterdi.

Fransa'dan Yunanistan'a "ücretsiz" teklif

Fransız La Tribune'ün haberine göre Fransa, Yunanistan'ın yeni fırkateyn siparişi karşılığında Jean Bart ve Latouche-Tréville fırkayetnlerinin ücretsiz devretmeyi teklif etti.

Fransa'nın iki destoreyr teklifine Yunanistan'ın sıcak baktığı fakat daha fazla taleplerini olduğu iddia edildi.

Dört yeni savaş gemisi satın alacak Yunanistan, Almanya'dan ve Fransa'dan gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

Donanmasını hızlı bir şekilde yenilemek isteyen Yunanistan uluslararası ihale açarak ülkelere çağrı yapan Yunanistan Savunma Bakanı öncelikli hedeflerinin hali hazırda kullanılan gemilere yönlendirdi.

Star.com.tr

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