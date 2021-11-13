Türkiye kirli planlarını altüst etti! Macron hazımsızlığını yine yalanlarla süsledi

star.com.tr 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:42 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:47

Ankara, Türk askerlerinin Libya hükümetinin resmi daveti üzerine ülkede bulunması nedeniyle, Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun aksine Türk kuvvetlerinin yabancı savaşçı olarak sınıflandırılamayacağına defalarca işaret etti.



Ancak desteklediği diktatör Hafter'in bozguna uğramasıyla planları suya düşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aynı yalanı sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye hazımsızlığı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansın ardından yaptığı açıklamada, hazımsızlığını yalanlarla dile getirdi.

Türkiye ve Rusya'nın, varlığının bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini söyleyen Macron, 'Türkiye ve Rusya'ya bağlı paralı askerler acilen Libya'dan çekilmeli dedi.

Macron'un darbeci katil dostu

Nisan 2019'da Libya'da binlerce sivili katleden darbeci General Halife Hafter ile Mısır, Rusya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için bir saldırı başlattı.

14 aylık plan ve Trablus'taki meşru hükümeti bitirme hayali, Türkiye'nin BM destekli hükümete askeri desteğini artırmasıyla suya düştü. Böylece Trablus'un düşmesi önlendi. Devam eden süreçte, Hafter'i geri püskürten meşru hükümet, kritik noktaları yeniden ele geçirmeye başladı.

Hafter destekçileri, kirli planlarını altüst eden Türkiye'ye her fırsatta benzer suçlamalar yöneltiyor.

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