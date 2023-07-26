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Dünya

Türkiye kırmızı listede arıyordu! Terör örgütü PKK'nın elebaşları ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktılar.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Türkiye kırmızı listede arıyordu! Terör örgütü PKK'nın elebaşları ortaya çıktı
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Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Aydar ve Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.

TERÖRİST ELEBAŞININ PAÇAVRASI AÇILDI

Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLAR

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.

Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

  • Zübeyir Aydar
  • Adem Uzun

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